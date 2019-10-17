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Стоичков призвал не допускать болгарские клубы к еврокубкам

Бывший нападающий сборной Болгарии и "Барселоны" Христо Стоичков призвал УЕФА ввести санкции в отношении болгарских клубов после расистского скандала во время матча квалификации Евро-2020. Встреча Болгария — Англия, проходившая в Софии, дважды прерывалась из-за расизма со стороны болельщиков хозяев. В итоге встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.

"Необходимо закрывать стадион, играть без зрителей. Возможно, настало время для более серьёзного наказания. Через это проходила Англия. Возможно, стоит отстранить болгарские клубы от международных соревнований на пять лет. Это бы помогло всем успокоиться. Исключений быть не должно", — приводит слова Стоичкова L’Equipe.

Ранее Стоичков уже прокомментировал расистский скандал в эфире одной из телевизионных программ. Прославленный форвард не смог сдержать слёз.

"Чемпионат"


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Теги: Стоичков Сборная Болгарии УЕФА Лига чемпионов Лига Европы
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