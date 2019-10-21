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Видаль: Лигу чемпионов выиграет тот, кто лучше готов физически

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль поделился ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов, а также вспомнил о поражении "Ливерпулю" в полуфинале ЛЧ сезона-2018/19.

"Мы проиграли "Ливерпулю" из-за нехватки концентрации. Я еще не переварил это поражение, я по-прежнему расстроен. Трудно объяснить, что это было, но мы делали много индивидуальных ошибок, было мало концентрации. Если футболист не оставляет на поле все силы, если он не бежит до последней секунды матча, выиграть невозможно.

Если "Барселона" будет физически сильнее в этом году, то мы сможем выиграть Лигу чемпионов. За счет таланта можно выиграть чемпионат Испании, но именно физическая подготовка помогает добиться успеха в ЛЧ. Я нахожусь в лучшей команде мира и хочу поднять этот трофей над головой в нынешнем сезоне", - цитирует Видаля L’Equipe.

Sport24.ru


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Теги: ВИдаль Барселона Ливерпуль
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