Хусаинов: фол Роналдо на Гильерме не заслуживал карточки. Обычное игровое нарушение

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал экспресс-комментарий по эпизоду со столкновением Рональдо и Гильерме в штрафной "железнодорожников", пояснив что Криштиано не заслуживал дисциплинарного предупреждения за эпизод с вратарём "Локомотива"

Сергей Хусаинов

Контакт Роналдо и Гильерме – это типичное игровое нарушение. Гильерме правой рукой налево выбивает мяч. А Криштиано пытается играть в эпизоде высоко поднятой ногой, и втыкается в нашего вратаря. Хорошо, что всё обошлось без вреда для здоровья. Эпизод неприятный, но вполне типичный для футбола.



По правилам это конечно, опасная игра, но намеренных действий с целью наносить травму тут не было. А посему просто игровое нарушение. Никаких дисциплинарных действий, никакой карточки тут быть не должно.

Напомним что в конце первого тайма, при счёте 0-1 в пользу "Локомотива" в штрафной железнодорожников произошёл серьёзный контакт между Роналдо и Гильерме, из-за которого российскому голкиперу несколько минут врачи оказывали медицинскую помощь, а к первой половине встречи было добавлено 3 компенсированных минуты.