Нападающий "Генка": по случаю моей игры против "Ливерпуля" в Танзании закатят настоящую вечеринку

Нападающий "Генка" и сборной Танзании Али Мбвана Саматта поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", рассказав, что по случаю этой встречи на его родине закатят вечеринку.



"По случаю моей игры против "Ливерпуля" в Танзании закатят настоящую вечеринку. Там уже несколько дней говорят о предстоящей игре. "Генк" против победителей Лиги чемпионов, Али против лучшего защитника мира.



За кого я болел в детстве? За "Манчестер Юнайтед". Но сейчас я должен сказать, что "Ливерпуль" намного лучше. Почти каждый мальчик мечтает о таких матчах… И я тоже мечтал. Момент, когда вы слышите гимн Лиги чемпионов, очень особенный", — цитирует Саматту пресс-служба УЕФА.



Матч "Генк" — "Ливерпуль" состоится 23 октября. Начало — в 22:00 мск.