«Зениту» по силам «Лейпциг». Гостевая игра многое определит в этой группе

«Зенит» единственная российская команда, на которую есть надежда в Лиге чемпионов
Наши клубы слишком редко выходят в плей-офф Лиги чемпионов, чтобы легкомысленно не обращать внимания на такую возможность. Питерцы пробивались в 1/8 три раза в истории – два раза попадали на «Бенфику» и один раз на «Боруссию» в первой половине десятых годов.
Уровень чемпионата с тех пор стал ниже, но «Зенит» может повторить своё достижение. На «Локомотив» надежды нет совсем (и это не вина «железнодорожников»), а вот у питерцев довольно рабочая группа – гостевая победа над «Лейпцигом» (он уже отстаёт от «Зенита» на 1 очко) существенно укрепит позиции сине-бело-голубых.
Не стоит забивать и о дополнительной мотивации, которая, правда, подстёгивает только болельщиков. За выход из группы в таблицу коэффициентов УЕФА добавляют дополнительные четыре очка. Так что почётная задача «Зенита» не только выйти самому, но и оставить без плей-офф «Бенфику».
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«Лейпциг» очень молодой клуб (такие ещё называют искусственными), но в еврокубках пошуметь он уже успел. Выйти из группы Лиги чемпионов немцам не удавалось, а вот в Лиге Европы пожалуйста. В сезоне 2017/18 «РБ» добрался до четвертьфинала – и по пути грохнул именно «Зенит».
Со славных 2015-2018 «Лейпциг» немного сбавил. После двух подряд вторых мест бундеслиги «РБ» откатился на границу еврокубковых мест, зато в прошлом сезоне стал третьим. В Лиге Европы прошлого сезона «Лейпциг» не сумел выйти из группы при «Русенборге» и «Селтике» в оппонентах.
Это слегка обнадёживает.
Дзюба против Вернера
Артём Дзюба набрал роскошную форму. На прошлых выходных он размазал «Ростов» - сделал хет-трик и отдал две голевые передачи в игре против одного из лидеров чемпионата. Артём сейчас в таком порядке, что на него действительно особенные надежды: примерно то же самое было в «Зените», когда там играл Халк.
Но свой козырь есть и «Лейпцига». Нападающий Тимо Вернер становился лучшим бомбардиром своей команды три последних сезона и лидирует по количеству забитых голов в нынешнем. Именно он сделал всё два года назад, чтобы не пустить «Зенит» Манчини в четвертьфинал: сделал две голевых передачи и забил гол.
Про него отдельно говорил Дуглас Сантос, выступавший ранее в Германии:
- Удивляет ли меня, что Вернер до сих пор в «Лейпциге», а не в «Баварии»? Это меня очень удивляет! Я был уверен, что уже на второй год выступления в Бундеслиге «Лейпциг» останется без Вернера — настолько он сразу был хорош. А сам Тимо переедет в Мюнхен или Дортмунд. Но он остался. И тем не менее продолжает показывать очень высокий уровень игры, вызывается в сборную Германии. Для «Лейпцига» все это, безусловно, хорошо, - сказал Сантос.
А вот для российской команды, увы, не очень.
Не одним Вернером...
- Нравится, как команда управляется, как комплектуется. На каждую позицию, где есть опытный игрок, есть кандидат на замену. Обычно это молодые и талантливые игроки. Конечно, сейчас многое строится на качествах Вернера, который быстро и много забивает. Но не стоит забывать и о других игроках, - сказал Сергей Семак по поводу соперника на предматчевой пресс-конференции.
Действительно «Лейпциг» тащит не только Вернер. Приглядеться следует и к Марселю Забитцеру, который может превратить штрафные в настоящую головную боль (10 матчей, 2 гола, 4 ассиста), и защитник Вилли Орбан.
Но в текущем сезоне у команды складывается пока не очень. «Лион» победил «РБ», из-за чего «Лейпциг» остался лишь с тремя очками, а в чемпионате «быки» не могут победить уже три игры подряд. На данный момент «РБ» лишь на пятом месте, но у букмекеров свое видение ситуации: они давали больше шансов «Байеру» в игре против «Атлетико», чем «Зениту» на сегодняшний матч.
С одной стороны, это небольшая удача для питерцев, потому что у «Лейпцига» очевидный спад, и на фоне этого добиться успех будет проще.
С другой – когда это мешало российским клубам проваливаться?
Фото: ФК "Зенит", СДЗД