Полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг прокомментировал победу над "Зенитом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Отличный футбол получился, особенно во втором тайме. Как только мы начали выполнять то, что планировали, все стало лучше. Нельзя было представить лучшего дня рождения!
У нас сильная команда, и сегодня мы показали сильную игру, что вылилось в положительный результат. Нужно продолжать в том же духе!", - цитирует Форсберга пресс-служба немецкого клуба.
Sport24.ru
Форсберг - о победе над "Зенитом": у нас сильная команда, и сегодня мы показали сильную игру
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