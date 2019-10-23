Форсберг - о победе над "Зенитом": у нас сильная команда, и сегодня мы показали сильную игру

Полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг прокомментировал победу над "Зенитом" в матче группового этапа Лиги чемпионов."Отличный футбол получился, особенно во втором тайме. Как только мы начали выполнять то, что планировали, все стало лучше. Нельзя было представить лучшего дня рождения!У нас сильная команда, и сегодня мы показали сильную игру, что вылилось в положительный результат. Нужно продолжать в том же духе!", - цитирует Форсберга пресс-служба немецкого клуба.