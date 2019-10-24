Два болельщика "Ливерпуля" не попали на выездной матч команды в Лиге чемпионов против "Генка", так как перепутали бельгийские города.
Вместо Генка фанаты отправились в Гент. Когда болельщики осознали свою ошибку, было слишком поздно, поскольку расстояние между городами составляет более 100 км и они уже не успевали на игру. В итоге мужчины следили за матчем в одном из пабов города.
"Гент" узнал об этом недоразумении и пригласил фанатов на свою игру Лиги Европы против "Волфьсбурга", которая состоится сегодня, 24 октября.
Напомним, что "Ливерпуль" разгромил "Генк" на выезде со счетом 4:1.
Sport24
Фанаты "Ливерпуля" перепутали Генк и Гент и не попали на матч Лиги чемпионов
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