Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от игры против нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Локомотив" уступил туринцам на выезде со счетом 1:2.
— Как вы спали ночью перед игрой с "Ювентусом"?
— Какого-то волнения не было, старался не думать об игре. Посмотрел сериал и спокойно лег спать. Сейчас уже не тот возраст, чтобы что-то накручивать и нагонять на себя жути. Было бы лет 20, то, может, и не спал бы. А так, конечно, представлял, как выхожу на поле, как буду действовать.
— Вы говорили, что Роналду — ваш кумир, и вы даже старались моделировать его игру. Как это было?
— Я, может, и старался что-то моделировать, но другое дело, что у меня не всегда получалось. Просматривал игры Роналду, пытался скопировать его движения, но, как начиналась игра, я все забывал и играл по-своему.
— Когда встретились с ним на поле, что первое бросилось в глаза?
— Это были запредельные чувства. Первая мысль, которая приходит в голову, — лишь бы Роналду меня не обыграл, не сделал из меня клоуна.
Криштиану очень хорошо открывается. Ты всегда должен вертеть головой, искать его. В любой момент он может нырнуть тебе за спину, и ты его проморгаешь. Иногда из середины он отдавал мяч на фланг и резко стартовал в зону между мной, Мурило и Чорлукой. И ты не знаешь, либо с ним бежать до конца, либо передавать его кому-то, либо притормозить и сделать офсайд. Это очень тяжело.
Хорошо, что он не забил. Зато забил другой. Как сказал Палыч, "Ювентус" — это не только Роналду. Большая часть их атак шла через центр. Не сказал бы, что на флангах была какая-то сверхинтенсивная игра. Что-то делал Куадрадо, но крайний защитник Алекс Сандро вообще практически не подключался", — сказал Игнатьев в интервью "Спорт Бизнес Онлайн".
Игнатьев: первая мысль при виде Роналду: "Лишь бы он не сделал из меня клоуна"
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