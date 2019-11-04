Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" рассказал о состоянии своей команды.
"Ребята обрели уверенность в последних матчах. Раньше нам не хватало каких-то мелочей. Но нельзя каждый матч выигрывать, забивая 6 и 8 мячей. 1:0 тоже достаточно", — передает слова Нагельсмана Sport24.
В последних встречах "Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" со счетом 6:1 в Кубке Германии и разгромил "Майнц" (8:0) в Бундеслиге.
Матч "Зенит" — "РБ Лейпциг" состоится 5 ноября. Начало — в 20:55 мск.
23 октября в 3-м туре ЛЧ "Зенит" в Германии уступил со счетом 1:2.
Нагельсман перед матчем с "Зенитом": нельзя каждый раз забивать 8 голов. 1:0 тоже достаточно
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