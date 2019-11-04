Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аяксом", а также рассказал о состоянии полузащитника Н’Голо Канте.
"Канте в составе, так что он в хорошей форме, и все выглядит неплохо в плане его травмы, ситуация с некоторыми ушибами прояснилась, и мы смогли поработать над ним. До этого ситуация всегда была в подвешенном состоянии. Он в составе и может принять участие в матче.
Н’Голо очень важен для нас. Это один из лучших полузащитников в мире на протяжении нескольких сезонов, поэтому я не буду жаловаться на то, что с его возвращением у меня появляется приятная головная боль по поводу выбора состава. Я хочу видеть конкуренцию, сейчас мы играем каждые три-четыре дня, и мне нужны все полузащитники, включая и другие позиции.
У "Аякса" очень хорошая команда, которая подходит к этой игре с отличными достижениями. Они выиграли все свои матчи, и мы с игроками понимаем, что нам нужно показать свой максимум, чтобы добиться результата. Мы продемонстрировали этот максимум, но, полагаю, мы можем быть еще лучше, однако в самом матче мы сделали массу того, что требовалось, чтобы не дать "Аяксу" качественно распоряжаться мячом, как они умеют, и не давали им играть между линий, что они тоже умеют.
Мы тоже создали им некоторые проблемы, так что в этой игре было здорово участвовать и здорово ее вспоминать, и нам нужно будет продемонстрировать свой высочайший уровень, потому что завтра я ожидаю чего-то подобного", — цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.
Матч "Челси" — "Аякс" состоится 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.
Канте сможет помочь "Челси" в матче с "Аяксом"
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