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Лепехин: не стоит делать из "Лейпцига" топ-клуб

Бывший защитник "Зенита" Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг".

"Шансы "Зенита" в матче с "РБ Лейпциг" 50 на 50. Не стоит из немцев делать топ-клуб, они крепкая европейская команда. Читаю в прессе, что чуть ли не "Барселона" противостоит "Зениту". Сине-бело-голубым по силам обыграть "РБ Лейпциг", надежда есть. Что касается группы, она в целом средняя, у всех примерно одинаковый уровень. Немцы – первая команда, которая вызвала трудности у "Зенита".

Возможно, "РБ Лейпциг" и дороже "Зенита" в четыре раза, но и питерцы тоже много кого дороже. В футболе стоимость игроков не главный критерий, который определяет победит команда или нет. В плане атакующих действий, "Зениту" будет играть проще против немцев, но будут проблемы в обороне. "РБ Лейпциг" не будет играть закрыто, как ЦСКА, будут появляться зоны. Другой вопрос, насколько "Зенит" готов бежать в эти зоны?

Крупные победы "РБ Лейпциг" в Кубке Германии и Бундеслиге — это стечение обстоятельств. В топ-чемпионатах такое случается. Разгром не является показателем разницы в классе между командами. Просто так сложилось", - цитирует Лепехина "Чемпионат".


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Теги: Лепехин Зенит Лейпциг
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