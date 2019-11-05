Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер прокомментировал победу над "Генком" (2:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
"Считаю, порой мы играли неплохо. Ребята старались изо всех сил, держали высокий темп. Мы могли выиграть крупнее, но надо отдать должное сопернику. Они действовали здорово, так что результатом я доволен.
"Стандарты" всегда таят в себе опасность. В нашем составе было сразу шесть перестановок, и в таких условиях непросто придерживаться своего стиля. Над этим и будем работать. В Лиге чемпионов простых матчей не бывает. Да, банальные слова, но ведь это правда! Нам осталось довершить начатое, но у нас есть все шансы на выход из группы", — цитирует Милнера пресс-служба УЕФА.
"Ливерпуль" набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. "Наполи" — на втором месте (8 очков), "Зальцбург" — на третьем (4), "Генк" — на четвертом (1).
Милнер: у "Ливерпуля" было 6 перестановок, в таких условиях непросто придерживаться своего стиля
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