Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом" и встречи с Криштиану Роналду, партнером по сборной Португалии.
"В первом матче мы сыграли очень здорово. Здесь все будет по-другому. Мы будем играть дома, мы постараемся выйти и победить. Но мы просто сыграем с прекрасной командой. Сделаем все, чтобы извлечь максимум из игры с "Ювентусом".
Всегда здорово играть с ним на одном поле. Он потрясающий игрок, хороший друг и партнер по команде. Для меня честь играть против него, и, если выдается сыграть в Лиге чемпионов, здесь он все знает лучше.
Нет, конечно, ему не нравится проигрывать, как и мне. Он не хочет проиграть. На поле он словно зверь, всегда старается показать свою лучшую игру и победить. Даже если он проигрывает в двусторонке на тренировке — он недоволен", — цитирует Жоау Мариу Sports.ru.
Мариу: Роналду на поле словно зверь, потрясающий игрок
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