Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо прокомментировал работу бригады арбитров из Португалии в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2).
В концовке первого тайма при счете 1:0 в пользу "Реала" судья показал красную карточку голкиперу мадридцев Тибо Куртуа за фол на Мауро Икарди и назначил пенальти в ворота сливочных. После этого судья решил воспользоваться помощью VAR и отправился смотреть повтор на мониторе. В результате рефери отменил оба своих решения (и пенальти, и красную карточку для Куртуа).
"Я пообещал себе, что больше не буду говорить о судьях. Возможно, Куртуа не стоило показывать красную, однако он сделал это. Затем при помощи VAR судья признал свою ошибку. По правилам можно так поступать, если была серьезная ошибка, но эта ошибка не была таковой. Было отменено решение, которое могло сыграть ключевую роль в ходе игры.
Я понимаю гнев фанатов. Не хочу верить, что это заговор против "ПСЖ", но таких моментов в матчах нашей команды в последние годы происходило достаточно много", — цитирует Леонардо RMC Sport.
Sport24
Леонардо — о судействе в матче с "Реалом": не хочу верить, что это заговор против "ПСЖ"
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