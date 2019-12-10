Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал крупное поражение от "Бенфики" (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Тяжело психологически было проводить такую игру. Считаю, что первый тайм получился. А второй… У нас в этой Лиге чемпионов три или четыре раза получаются два разных тайма. Нужно продолжать работать дальше. Думаю, что потенциал этой команды выше, чем четвертое место в группе.
Это наша первая Лига чемпионов за несколько лет. Нужно больше опыта, больше таких игр, надо учиться на этих ошибках", - цитируетИвановича Sport24.ru.
Иванович: потенциал "Зенита" выше, чем 4-е место в группе Лиги чемпионов
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