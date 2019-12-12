Таким образом, текущий евросезон стал худшим для России за многие годы. В предыдущий раз клубы из нашей страны не принимали участия в весенней части еврокубков в сезоне 2001/02, когда "Спартак" не смог выйти из группы в Лиге чемпионов, а "Локомотив" вылетел из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала, проводившейся осенью. "Торпедо", "Анжи", "Черноморец" и "Динамо" вылетели на более ранних стадиях турнира.
Напомним, в этом сезоне Россию на международной арене представляли "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Арсенал".
Ни один российский клуб не сыграет в еврокубках весной впервые за 18 лет
"Краснодар" уступил в последнем туре группового этапа Лиги Европы "Хетафе" со счётом 0:3 и не сумел выйти в плей-офф турнира, равно как и другие российские клубы в обоих еврокубках.
Фото: UEFA.com
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