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Булыкин: причина наших неудач в ЛЧ и ЛЕ не в лимите, а в переоценке игроков и высоких зарплатах

Бывший нападающий сборной России, ныне советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал, в чем причина провала российских клубов в еврокубках в этом сезоне.
Фото: "РИА Новости"
Из четырех команд ни одна не вышла в весеннюю стадию. При этом "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а ЦСКА — в Лиге Европы.

"Причины неудачного выступления российских клубов в еврокубках разные. Не надо менять систему, лимит. Сколько можно шарахаться из стороны в сторону? От перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.

Причины неудач разные, если говорить о конкретном результате. У "Локомотива" в Лиге чемпионов была сложная группа. "Зенит" слишком расслабился. ЦСКА находится в переходном периоде, нет стабильности. "Краснодар" — тоже. Накупили футболистов под Лигу чемпионов, темп матчей через два на третий не выдержали, ничего у них не получилось ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Все надо смотреть — и календарь, и травмы, и ситуацию в командах. Много причин, но на результат точно не влияет система проведения чемпионата "осень — весна". Проблемы российского футбола — отсутствие мотивации, переоценка футболистов, высокие зарплаты. Календарь составлен так, что клубам тяжело играть в еврокубках. Не надо объяснять неудачи того же "Зенита" в Лиге чемпионов тем, что у него нет конкуренции во внутреннем чемпионате. Много клубов — та же "Бавария", "ПСЖ", про которые можно сказать, что у них нет конкуренции на внутренней арене. Но они всегда доходят до высоких стадий в еврокубках. Просто это разная конкуренция.

Российским футболистам всегда что-то мешает, всегда есть отговорки. Нужно искать причины неудач в себе. Этот результат в Европе хорош тем, что надо в очередной раз подумать, как нам улучшить чемпионат. Тот же «Локомотив» не боялся смело играть против "Ювентуса" в Лиге чемпионов, просто соперник очень сильный. Так же надо и российской Премьер-лиге играть, чтобы зрелищность повышать. Но тут многие считают, что лучше сыграть 0:0, чем красиво — 2:2 или 3:3", - цитирует Булыкина "Спорт день за днем".


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