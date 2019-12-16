Мюллер: у "Челси" есть игроки, способные доставить неприятности "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф мюнхенцы сыграют против лондонского "Челси"."К исходу жеребьевки отношусь нормально, хотя у "Челси" есть игроки, способные доставить нам неприятности. У них впереди есть классные футболисты, такие как Хадсон-Одои или Пулишич. Однако на данный момент у них не очень хорошо идут дела в АПЛ.Да и футбол — это не об отдельных игроках, а о командном выступлении. Сейчас мы хорошо себя чувствуем, но матчи 1/8 финала еще далеко впереди. Будет видно", — цитирует Мюллера Bayern & Germany.Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.