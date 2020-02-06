Защитник "ПСЖ": Холанд? Не особо его знаю

Защитник "ПСЖ" Тома Менье в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" отметил, что не особо знает нападающего Эрлинга Холанда.



"Если честно, не особо его знаю. Но он забивает много голов. На бумаге "ПСЖ" может обыграть любую команду, всё зависит от нас", - цитирует Мёнье Goal.



Напомним, "ПСЖ" и "Боруссия" сыграют 18 февраля в Дортмунде. Ответная игра состоится в Париже 11 марта.



Холанд перешел в "Боруссию" зимой из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро. За немецкий клуб он провел 3 матча и забил 7 голов.