Холанд рассказал, что хочет стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд после матча с "ПСЖ" (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о желании стать лучшим бомбардиром турнира.



В игре с парижанами 19-летний форвард оформил дубль.



В нынешнем сезоне Холанд провел 29 матчей и забил 39 голов.



"Хочу стать лучшим бомбардиром. Мой гол? Я долго не думал - просто воспользовался моментом. Это такие моменты, ради которых вы работаете. Это фантастика!", - цитирует Холанда пресс-служба УЕФА.