«Наполи» готовится к пришествию Месси, а «Челси» попытается остановить Левандовского

В Неаполь прилетели Лионель Месси и компания. «Барселоне» в 1/16 финала достался довольно удобный соперник, ведь сегодня «Наполи» представляет собой весьма специфическое зрелище.
По ходу сезона «Наполи» лихорадит. Звёзды клуба фактически перешли к открытому противостоянию с импульсивным владельцем команды Аурелио де Лаурентисом. А Карло Анчелотти, возглавлявший клуб, встал на сторону футболистов. Стерпеть такой дерзости де Лаурентис не смог: Анчелотти был отправлен в отставку, а на смену ему пришёл взрывной Дженнаро Гаттузо (вот уж под стать де Лаурентису!).
Изначально Гаттузо рассматривался как комичный персонаж. Его регулярно сравнивали с тренером «Газмяса» в проекте «Камеди Клаба». Но постепенно дела у Гаттузо и его банды наладились. К матчу с «Барселоной» «Наполи» подходит с серией из двух побед подряд и четырёх побед в пяти последних матчах в чемпионате Италии.
Mancano appena 24 ore a Napoli-Barcellona... ?— La UEFA (@UEFAcom_it) February 24, 2020
Tifosi del Napoli, SIETE CARICHI?? SOUND ON ?#UCL | @sscnapoli pic.twitter.com/YYBVs9Bhzz
Вряд ли «Наполи» удастся побороться за путёвку в Лигу чемпионов, ведь от четвёртой строчки неаполитанцев отделяют девять очков. Но уж за Лигу Европы южане зацепиться должны.
Естественно, что матчи с «Барселоной» становятся главным событием для Неаполя. Местные фанаты немного потроллили Лео Месси, распевая песни о Диего Марадоне, словно напоминая, кого они считают величайшим аргентинским футболистом в истории. Но, в целом, отношение к Месси в Неаполе было вполне благосклонным. Интересно, останется ли оно таким же, если аргентинец забьёт два-три мяча сегодня вечером?
К слову, «Наполи» не поможет Калиду Кулибали, один из лучших защитников мира. Сенегалец залечивает травму бедра. Но потери есть и у «Барселоны»: помимо Усмана Дембеле и Луиса Суареса, выбывших на долгое время, в лазарете оказались Жорди Альба и Серхи Роберто.
?Messi, #Messi, Messi!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 24, 2020
??? ?Gracias cul?s! pic.twitter.com/bvUV9s5GD7
Довольно много перед игрой говорилось о пресловутом коронавирусе. Но, к счастью, матч пройдёт со зрителями. Эта часть Италии пока ещё не оказалась во власти эпидемии, поэтому антураж на игре будет вполне соответствующим.
Что касается «Барселоны», то каталонцам приходится сражаться на двух фронтах. Уже в следующем туре Примеры им предстоит сыграть в Мадриде с «Реалом». Этот матч может стать одним из решающих в борьбе за чемпионство. Поэтому перед Кике Сетьеном стоит непростая задача: нужно, чтобы сил хватило для выступления и в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.
«Барса» сейчас в порядке. Каталонцы в 25-м туре воспользовались осечкой «Реала» и обошли конкурента в турнирной таблице Примеры. «Барселона» выиграла четыре матча подряд, а победа над «Эйбаром» в последнем туре и вовсе была впечатляющей. Лео Месси прервал голевую засуху, став автором сразу четырёх забитых мячей!
Гаттузо придётся хорошенько поломать голову над тем, как остановить аргентинского гения. Сам Гаттузо ранее фактически признался, что сдержать Месси невозможно. «Он делает то, что обычно видишь на игровой приставке», — сказал наставник «Наполи».
Безусловно, «Барселона» по всем статьям превосходит «Наполи», но у неаполитанцев есть шанс — домашний матч. При поддержке трибун, способных разбудить Везувий, неаполитанцы способны на подвиги. К тому же, в последние годы у «Барселоны» уже появился небольшой комплекс Лиги чемпионов. Каталонцы давненько не побеждали в этом турнире, а последние фиаско с «Ливерпулем» и «Ромой» наглядно показали наличие проблем психологического характера.
Примечательно, что команды встречались лишь четыре раза. И то все матчи носили товарищеский характер, поэтому опираться на них не стоит.
Котировки букмекеров:
«Наполи» — «Барселона» — 3.36 – 3.53 – 2.20
«Челси» — «Бавария»
Не меньший интерес вызывает и второй матч вечера. Пожалуй, в противостоянии «Челси» и «Баварии» фаворита определить сложнее, чем в матче «Наполи» и «Барселоны».
«Челси» вышел в плей-офф из непростой группы Лиги чемпионов, где соперниками лондонцев были «Валенсия», «Лилль» и «Аякс». До последнего лондонцы вели борьбу за путёвку в следующую стадию.
Игра на нескольких фронтах без трансферной кампании дорого обошлась лондонцам. В итоге «синие» начали «проседать» в АПЛ. В итоге «Челси» выдал серию из четырёх матчей без побед, попутно проиграв «Манчестер Юнайтед», что осложнило выполнение задачи по финишу в топ-4. Прервать неудачную серию лондонцы сумели лишь в минувшем туре чемпионата Англии, победив обескровленный «Тоттенхэм». Пока ещё «Челси» занимает четвёртое место, но отрыв от ближайшего преследователя теперь составляет лишь три балла.
M A T C H D A Y !— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2020
Chelsea v Bayern Munich. @ChampionsLeague
COME ON YOU BLUES! ?#CHEBAY pic.twitter.com/Wde30RClTh
В Лиге чемпионов «Челси» уже выполнил программу-минимум. Понятно, что рассчитывать на большие свершения лондонцы не могут, но как тут не вспомнить историческую победу под руководством Роберто ди Маттео? Тогда тоже никто не воспринимал команду всерьёз, да и ди Маттео был таким же малоопытным тренером, как и Фрэнк Лэмпард.
Стоит отметить кадровые потери «Челси». С «Баварией» не сыграет Н’Голо Канте, который выбыл ещё по ходу встречи с «Манчестер Юнайтед». Не выздоровел ещё Кристиан Пулишич, в котором «Челси» видит второго Азара. Видимо, пропустит матч и Каллум Хадсон-Одои. Примечательно, что вингера очень хотела подписать «Бавария», но лондонцы его так и не отпустили.
«Бавария» в нынешнем сезоне уже столкнулась с серьёзными проблемами. Мюнхенцы всё-таки отправили в отставку Нико Ковача, который за два сезона не смог проявить свои тренерские таланты. Под руководством Ковача команда мучилась, хоть и «грохнула» в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» на групповом этапе.
Robert Lewandowski for Bayern this season:— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 21, 2020
32 games
38 goals
3 assists pic.twitter.com/SuejwAQmLd
Результативность Левандовского в текущем сезоне
После отставки Ковача дела у «Баварии» наладились. Ханс-Дитер Флик вернул мюнхенцев к привычной форме. В последних девяти матчах в Бундеслиге мюнхенцы потеряли лишь два очка. А беспроигрышная серия «Баварии» во всех турнирах уже достигла 11 матчей.
Немного осложняют ситуацию кадровые потери мюнхенцев. Иван Перишич, здорово проявивший себя после переезда в Германию, сломал лодыжку. Давно лечит колен Николас Зюле, ещё не восстановился Хави Мартинес. Но главное, что Роберт Левандовски продолжает штамповать голы один за другим. Поляк набрал феноменальную форму (снова и вновь!), в Бундеслиге он забил 25 мячей, а в Лиге чемпионов добавил ещё 10. Тем интереснее, как «Челси» будет пытаться остановить эту отлаженную машину.
Котировки букмекеров:
«Челси» — «Бавария» — 3.72 – 3.91 – 1.96.