«Наполи» готовится к пришествию Месси, а «Челси» попытается остановить Левандовского

Сегодня, 25 февраля, состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Rusfootball.info рассказывает все, что нужно знать о поединках вторника.

Фото - Associated Press