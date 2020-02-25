"Автобус" от Гаттузо работал только час, а потом сломался. Но это даже лучше

"Наполи" долго сидел в обороне, забил в первой контратаке, но сдержать "Барселону" все равно не сумел.

Лига чемпионов

1/8 финала

Наполи – Барселона - 1:1



Голы: Мертенс, 30 - Гризманн, 57.

Перед матчем в сети обсуждались 3 главных инфоповода, связанных с "Наполи" и "Барселоной". Первый - спортивный. Обе команды из-за травм потеряли ведущих защитников и нападающих. У "Наполи" залечивали повреждения Калиду Кулибали (главная звезда обороны), Эльсейд Хюсай и мощный форвард Фернандо Льоренте. Сенегалец, кстати, не видел причин беспокоиться, заявив, что Манолас и Максимович - топовые игроки, которым по силам остановить "Барсу". Бывший капитан "Наполи" Марек Гамшик, обещая посмотреть матч с бутылочкой хорошего итальянского вина, считал, что главный шанс неаполитанцев будет в смелых атаках, отмечая слабую игру в обороне как раз с каталонской стороны. О травмированных "Барселоны" было написано гораздо больше и подробнее. Особенно, про долгое восстановление Луиса Суареса, про Усмана Дембеле, вместо которого срочно приобрели Мартина Брейтвейта (правда, только для Ла Лиги), про крайних защитников Хорди Альбу и Серхи Роберто.Второй инфоповод - исторический. Это весьма притянутое сравнение Лионеля Месси, который впервые в карьере прибыл в Неаполь, с Диего Армандо Марадоной, феерившим в итальянском городе. Марадона по сей день является иконой для болельщиков "Наполи", которые не видели ни одного пункта, по которому нынешний нападающий "Барсы" превосходил бы легенду неаполитанского клуба. Экс-партнер Марадоны бразилец Алемао сказал, что Марадона - настоящий гений, который на уровне сборных добился гораздо больше. И вообще - на Месси играет вся команда, поэтому он так и хорош. Сам Марадона более уважительно отнесся к вопросу, отметив, что один отдельный, пусть и великий, футболист не должен решать исход противостояния с "Наполи".Третий инфоповод - общественный, связанный с эпидемией коронавируса в Италии. Паника, охватившая северные города страны, где растет количество зараженных и умерших, где в магазинах скупаются все подряд продукты, не подобралась к Неаполю. Хотя уже вечером поступила информация, что и в Каталонии зарегистрирован первый случай заражения чумы начала 2020 года. Но проводить матч без зрителей, как в УЕФА решили с игрой "Интера" с "Лудогорцем", серьезного повода не было.Никаких сюрпризов не оказалось в стартовых составах команд. Кой-какие неожиданности - может быть, но не внезапные, нечитаемые нововведения. Дженнаро Гаттузо сослал в запас Аллана и Аркадиуша Милика, а Ирвинга Лосано - и вовсе на трибуны, разуверовавшись в мексиканце, которого так ценил Карло Анчелотти. Кике Сетьен выставил самый оптимальный состав "Барсы" на текущий момент, подобрав для Артуро Видаля место в тройке нападающих. В случае чего, усилить атаку со скамейки запасных мог только Ансу Фати.Символично, что первый удар по воротам нанес Лионель Месси. Естественно, с левой ноги, повязка на которой на предматчевой разминке так привлекла внимание итальянских СМИ. И как бы кому-то ни хотелось, Месси вышел играть в полном здравии, загрузив работой Фабиана Руиса. У испанца было персональное задание играть против аргентинца, за которым полузащитник "Наполи" следовал повсюду. Наложи друг на друга тепловые карты игроков - только цвет станет ярче в 2 раза, а по площади - почти полное совпадение. Месси быстро понял, что Руис ему ничего не даст сделать в центре, поэтому оттянулся широко на правый фланг, где его теряли из поля зрения не только партнеры, но и Мариу Руй, порой забывавший приглядывать за аргентинцем. Так и проводил Лео минуты в тоскливом одиночестве под грустную перепасовку "Барсы" перед штрафной "Наполи".Доминирование "Барселоны" в матче отстукивалось, как метрономом темп, процентом по владению мячом, который приближался к отметке 70%. "Наполи", по заветам старика Диего Симеоне из матча с "Ливерпулем", засел в глухой обороне, из которой и к центру поля не успевал выбираться. И только "Барселона" сама могла подарить сопернику шанс для контратаки, что каталонцы любезно предоставили. Эх, Хорди Альба, как не вовремя ты выбыл. Все-таки Фирпо - еще юн и зелен. Молодой защитник "Барсы" не сообразил, что надо фолить против Зелински сразу, а не когда поляк дотащил мяч до штрафной тер Штегена. Ведь там уже было дело техники - прострелить на Мертенса и смотреть, как бельгиец обводящим ударом положит в дальнюю девятку. Забитый мяч поставил Мертенса в истории "Наполи" в один ряд с Мареком Гамшиком - у них по 121 голу за клуб."Наполи" после гола не изменил плану Дженнаро Гаттузо. Неаполитанцы продолжали всей командой сидеть за линией мяча с минимальным количеством касаний. Очевидный показатель - количество передач, которые сделал Фабиан Руис (главный распасовщик "Наполи") и Серхио Бускетс (главный по передачам в "Барсе"). 21:69 - объяснять, на чьей стороне был перевес, не стоит. Дженнаро Гаттузо не только понимал, но и показал, что для гола не надо делать много передач. Главное, чтобы они были точными, максимально быстро приближающими мяч к чужим воротам. Поэтому основная задача полузащитников заключалась в ликвидации подключений Лионеля Месси. В первом тайме "Наполи" по данному показателю наиграл на 5. В "Барселоне" никто не воспользовался пристальным вниманием к Месси, стягивавшего на себя 2-3 соперников. Никто не вышел из тени аргентинца, и Лео стал автором единственного (неточного) удара каталонцев за 45 минут.Начало второго тайма омрачилось для "Наполи" травмой Дриса Мертенса, которогоценой пропуска ответного матча вывел из строя Серхио Бускетс. Травма Дриса Мертенса лишали неаполитанцев возможности для скоростных контратак, а, значит, добавляла немного спокойствия защитниками "Барсы". Бросалось в глаза, что Кике Сетьен потратил перерыв для того, чтобы объяснить команде, как дать больше пространства Лионелю Месси. Четкие линии с верхнего плана указывали на схему 2-5-3, с которой "Барса" шла в атаку. Согласно построению Лионель Месси оказывался в полуфланге, где за ним было трудно следить и Мариу Рую, и Максимовичу. И когда Лео хитро увел за собой португальского защитника, мгновенно в открытую зону последовал пас от Бускетса на Семеду, а тот выложил точно на ногу Гризманну, который и сравнял счет.1:1 - счет, при котором "Наполи" не имело смысла сидеть в "автобусе" у ворот Оспины. После часа откровенного антифутбола неаполитанцы наконец-то раскрылись в бешенном прессинге на чужой половине. Сумасшедшее давление позволило "Наполи" создать 2 по-настоящему опасных голевых момента. Первый был у Инсинье - с классной обводкой с места Пике и Видаля и ударом в тер Штегена. Второй конкретно загубил Кальехон, который не реализовал выход один на один с вратарем "Барсы". Не сказать, что "Барселона" ничего не создала в ответ. Почему же, у каталонцев был прекрасный шанс, когда Юмтити из вратарской ударил головой мимо ворот. Но все упиралось в счет. Ничья абсолютно устраивала "Барсу". Каталонцы даже минимального поражения не испугались. Помнится зимой 2013 года "Барселона" приехала в Милан, где бывший клуб Гаттузо обыграл их со счетом 0:2. И что? В ответной встрече каталонцы разорвали 4:0. А "Наполи" поедет на "Камп Ноу" только с 1:1. Но у "Барсы" не будет Бускетса и Видаля, который на последних минутах поймал 2 подряд желтые карточки.Ровно час "Наполи" "парковал автобус", вдохновившись триумфом "Атлетико" в матче против "Ливерпуля". Пример "матрасников", когда слабый терпит, сражается и под ликованием толпы (всем же интересно поболеть за аутсайдера) побеждает сильного, - это, конечно, красивая история с оттенком киношности. Такой сюжет вполне мог претендовать на попадание в тренды плей-офф Лиги чемпионов, как было с камбэками год назад. После 3-4 матчей кому-то даже начала бы нравиться манера играть с глубокой обороной (тем более, если она приносит результат). Но Гаттузо не просто отказался от первоначального плана, но еще и показал, что у его "Наполи" получается играть с "Барсой" на встречных курсах. А открытая игра - это эмоции, это хайлайты, это голы, в конце концов. Если "Наполи" на "Камп Ноу" сыграет с "Барселоной" в лучших традициях Диего Марадоны в атаку (как хотел Марек Гамшик), то еще не все потеряно для команды Дженнаро Гаттузо. Осталось только бесстрашному главному тренеру неаполитанцев принять такое рискованное решение.Оспина, Максимович, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Демме (Аллан, 80), Руис, Зелиньски, Инсинье, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54).тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Юмтити, Фирпо, Ракитич (Артур, 55), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати, 87).Бускетс, 49, Инсинье, 62, Месси, 66, Гризманн, 83, Руй, 89, Видаль, 89.Видаль, 89.