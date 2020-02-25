"Матч был отвратительным. Бускетс? Он играл так, словно мой папа вышел на поле", - приводит слова Дюгарри RMC.
Напомним, хозяева открыли счет в первом тайме. На 30-й минуте отличился Дрис Мертенс. "Барселона" сумела сравнять счет благодаря голу Антуана Гризманна на 57-й минуте.
В конце встречи с поля был удален полузащитник испанского клуба Артуро Видаль.
Ответная игра пройдет 18 марта в Испании.
Кристоф Дюгарри: матч "Наполи" - "Барселона" был отвратительным
Экс-игрок "Барселоны" Кристоф Дюгарри поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором каталонцы в гостях сыграли вничью с "Наполи" (1:1).
Фото: Getty Images
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