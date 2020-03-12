УЕФА сегодня должен объявить о приостановлении еврокубков

УЕФА сегодня может объявить о приостановлении еврокубков на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
УЕФА
Об этом в своем твиттере сообщил известный журналист Танкреди Палмери.

Напомним, вчера стало известно о том, что коронавирус был выявлен у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Игроки туринского клуба теперь обязаны две недели провести на карантине – а значит, не смогут сыграть против "Лиона" на следующей неделе.

Сегодняшние матчи Лиги Европы "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены.


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Теги: Коронавирус
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