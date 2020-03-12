УЕФА сегодня должен объявить о приостановлении еврокубков

УЕФА сегодня может объявить о приостановлении еврокубков на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

УЕФА

Об этом в своем твиттере сообщил известный журналист Танкреди Палмери.



Напомним, вчера стало известно о том, что коронавирус был выявлен у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. Игроки туринского клуба теперь обязаны две недели провести на карантине – а значит, не смогут сыграть против "Лиона" на следующей неделе.



Сегодняшние матчи Лиги Европы "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" отменены.