Сорокин станет руководителем оргкомитета финала ЛЧ-2021

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин получит должность руководителя оргкомитета финала Лиги чемпионов 2021 года.

Фото: Sportbox