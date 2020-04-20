Как сообщает РБ-Спорт, решение о назначении Сорокина принято в правительстве РФ и ждет окончательного утверждения.
Напомним, решающий матч Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 29 мая.
Евро-2020 должно было состояться с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Европейский кубок был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, что в одной группе с Россией на Евро сыграют сборные Финляндии, Бельгии и Дании.
Почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.
Сорокин станет руководителем оргкомитета финала ЛЧ-2021
Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин получит должность руководителя оргкомитета финала Лиги чемпионов 2021 года.
Фото: Sportbox
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