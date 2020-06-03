Россия может стать местом проведения матчей Лиги чемпионов текущего сезона
- Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов в России. Даже о каких-то сложностях Стамбула в проведении финала Лиги чемпионов я узнал из прессы.
Ни я, ни мои сотрудники этот вариант не прорабатывали. Если будет политическое решение, то будем исполнять, - цитирует Сорокина Чемпионат.
В СМИ сообщалось, УЕФА рассматривает вариант доигровки Лиги чемпионов в одной стране начиная со стадии четвертьфиналов. Место, в котором пройдет турнир, должно иметь четыре стадиона в радиусе 100 км друг от друга.
УЕФА окончательно определит судьбу финала на заседании исполкома 17 июня. Напомним, все еврокубковые турниры были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Сорокин отреагировал на новость о проведении в России матчей Лиги чемпионов
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал потенциальное проведение матчей Лиги чемпионов текущего сезона на стадионах России.
Фото: РИА Новости
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