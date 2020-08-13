Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

23 июля специалисту исполнилось 33 года.



Встреча "Лейпцига" с "Атлетико" в 1/4 финала еврокубка завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.



На 50-й минуте счет в матче открыл полузащитник Даниэль Ольмо. На 71-й минуте форвард "Атлетико" Жоау Фелиш реализовал пенальти, который он сам же и заработал. Победу немецкому клубу принес Тайер Адамс, отличившийся на 88-й минуте.



В полуфинале Лиги чемпионов "Лейпциг" сыграет против "ПСЖ", который выбил из турнира "Аталанту".