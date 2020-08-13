Нагельсман рассказал, почему поругался с Симеоне во время матча ЛЧ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман прокомментировал конфликт с наставником мадридского "Атлетико" Диего Симеоне во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Sport24

- После финального свистка Симеоне поздравил меня, это было очень искренне. Он сказал, что это была отличная игра и мы одержали заслуженную победу. В перерыве мы немного поссорились, но это не было очень серьёзно. Симеоне просто невероятный тренер, который хочет победить даже по пути в раздевалку, - цитирует Нагельсмана Goal.



Встреча "Лейпцига" с "Атлетико" в 1/4 финала еврокубка завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.



На 50-й минуте счет в матче открыл полузащитник Даниэль Ольмо. На 71-й минуте форвард "Атлетико" Жоау Фелиш реализовал пенальти, который он сам же и заработал. Победу немецкому клубу принес Тайер Адамс, отличившийся на 88-й минуте.



В полуфинале Лиги чемпионов "Лейпциг" сыграет против "ПСЖ", который выбил из турнира "Аталанту".