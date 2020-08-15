У футболиста спросили, грустно ли ему было видеть Месси таким в минувшей встрече.
"Нет, меня это не беспокоит. Было даже забавно", - сказал Горетцка.
Напомним, встреча завершилась со счетом 8:2.
"Бавария" в полуфинале турнира сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".
Источник: RMC Sport
Горетцка - о Месси: было даже забавно видеть его таким
Полузащитник "Баварии" Леон Горетцка после победы над "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов высказался о нападающем Лионеле Месси.
Фото: © globallookpress.com
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