Горетцка - о Месси: было даже забавно видеть его таким

Полузащитник "Баварии" Леон Горетцка после победы над "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов высказался о нападающем Лионеле Месси.

Фото: © globallookpress.com

У футболиста спросили, грустно ли ему было видеть Месси таким в минувшей встрече.



"Нет, меня это не беспокоит. Было даже забавно", - сказал Горетцка.



Напомним, встреча завершилась со счетом 8:2.



"Бавария" в полуфинале турнира сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".



Источник: RMC Sport