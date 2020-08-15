Де Брюйне заявил, что деньги правят футболом

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился своим мнением о плотном графике, который вызван эпидемией коронавируса.

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"Сейчас нас футболистов ничего не влияет, но в будущем мы все ощутим последствия. Через полгода мы все будем сломлены физически и морально. На эту проблему должны обратить внимание УЕФА, ФИФА и национальные ассоциации. Но да, деньги правят игрой", - передает слова Де Брюйне HLN.



В четвертьфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проиграл "Лиону" со счетом 1:3 и покинул турнир.