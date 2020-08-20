Флик, Дэвис, Перишич, Гнабри и другие герои, превратившие «Баварию» в главную команду Европы

Удивительно, как менее чем за год «Бавария» преодолела впечатляющий путь от проблемного клуба к супергранду, которого уже, похоже, не остановить. Ещё более удивительно, что с ноября 2019 года, когда Нико Ковача сменил Ханс-Дитер Флик, состав команды практически не менялся. «Бавария» не скупала звёзд, а на первые роли вышли те, кто при Коваче, мягко говоря, не впечатлял.
Bayern has always been ruthless #UCLfinal pic.twitter.com/WJEwDGvlC3— Marematlou 500K ?? (@DavidNtlatlane) August 20, 2020
«Бавария» будет идеальным победителем Лиги чемпионов (если, конечно, обыграет «ПСЖ»). В нынешнем розыгрыше турнира мюнхенцы выиграли 10 матчей с общим счётом 42:8. Лишь в трёх матчах из 10 «Бавария» не выигрывала крупно. Избежали разгрома лишь «Олимпиакос» и «Тоттенхэм». На стадии плей-офф мюнхенцы громили всех без исключения.
Как Флик изменил «Баварию»
Несмотря на то, что Флик был помощником Ковача, он заметно изменил структуру игры, продемонстрировав совершенно иной подход. При предшественнике мюнхенцы, словно забыв о своём статусе доминанта, действовали довольно трусливо. «Бавария» не напоминала машину, сминающую соперника. Консервативный Ковач фактически не использовал прессинг, а от игроков группы атаки требовалось регулярно отходить назад и встречать соперника в середине или на своей половине поля.
Флик сразу изменил это. «Бавария» начала применять высокий прессинг, встречая соперника уже у его штрафной. Об этом в частности говорил Джошуа Киммих. Он признался, что такой доминирующий стиль нравится ему куда больше. Примечательно, что об изменениях игры «Баварии» Киммих рассказывал уже после второго матча Флика. К концу сезона «Бавария» стала клубом с самым эффективным прессингом в большой пятёрке европейских чемпионатов. «Бавария» чаще других клубов перехватывает мяч на чужой половине поля.
С изменением игры новому тренеру удалось улучшить «Баварию». Игроки раскрылись, здорово прибавили талантливые молодые футболисты, лучший пример — Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис. Большое внимание было уделено физической подготовке игроков. Во время карантинной паузы «Бавария» удалённо готовила своих футболистов, проделав впечатляющую работу. В результате мюнхенцы не останавливаются и не выпадают из игры. Разве что в матче с «Лионом» на первых минутах «Бавария» выглядела немного рассеяно, из-за чего едва не пропустила.
Гнабри списали в АПЛ
Раньше традиционно символами «Баварии» считались Нойер, Мюллер и Левандовски. Но теперь у команды появились новые звёзды. Пожалуй, самая яркая – Серж Гнабри. Он вместе с Левандовским забил 24 мяча в Лиге чемпионов. У немца — 9 голов, у поляка — 15. На пару они забили 24 мяча, что является новым рекордом турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу, которые в составе «Реала» в сезоне-2013/2014 забили на двоих 23 мяча.
И если результативные действия Левандовского не стали сюрпризом, то впечатляющая игра Гнабри – настоящее открытие. Пять лет назад от форварда отказался «Вест Бромвич», который арендовал его у «Арсенала». Тогда наставник «ВБА» Тони Пьюлис заявил, что немец не готов к игре на таком уровне. В итоге он провёл на поле лишь 12 минут в АПЛ. После этого Гнабри не стал продлевать контракт с «Арсеналом», а затем вернулся в Германию. Теперь он находится в шаге от выигрыша Лиги чемпионов.
Перишич в качестве промежуточного варианта
Один из мячей в ворота «Барселоны» в том самом убойном матче (8:2) забил Иван Перишич, которого «Бавария» арендовала у «Интера». Хорват вышел и в стартовом составе на матч с «Лионом», хоть там и не отличился.
Примечательно, что «Бавария» до сих пор не определилась с планами в отношении Перишича. Так, мюнхенцы ещё не знают, будут ли выкупать хорвата. И это при том, что «Интер» просит всего 20 млн евро за 31-летнего вингера.
В общем-то, ситуация объяснима. Баварцы рассчитывают, что в новом сезоне команду усилит Лерой Сане. При здоровом Сане Перишичу вряд ли можно будет рассчитывать на важную роль в команде. Но сейчас будущий резервист является важным игроком команды.
Альфонсо Дэвис: от бегунка из MLS до одного из лучших крайних защитников мира
Когда «Бавария» объявила о переходе Альфонсо Дэвиса, казалось, что всё это – скорее маркетинговый шаг. Топ-клубы зачастую подписывают игроков из не самых футбольных стран, чтобы вызвать к себе интерес на новых рынках.
О новичке «Баварии» было известно лишь, что он очень быстр. Но при Флике Дэвис превратился в настоящую звезду. Новый тренер «Баварии» перевёл его с позиции вингера на место крайнего защитника. И там Дэвис раскрылся по-новому. Его уже зовут в «Реал», он легко убегает и догоняет самых быстрых соперников. Сегодня «Баварию» просто невозможно представить без Альфонсо, которому, к слову, всего 19 лет. Transfermarkt оценивает вчерашнего юниора в 60 млн евро, но вряд ли в обозримом будущем «Бавария» решит продавать такого ценного игрока.
Толиссо и Коман: французское усиление
В матче с «Лионом» во втором тайме на замену вышли Корентен Толиссо и Кингсли Коман. Французы хоть сейчас и не играют основную роль в «Баварии», но своё дело знают. Толиссо пока не смог себя проявить в мюнхенском клубе в полной мере из-за травмы, которая вывела его из строя почти на год. Но в случае ухода Алькантары, который выглядит практически неизбежно, именно Толиссо является главным претендентом на роль сменщика.
Игрок, которого сравнивают с Тони Кроосом, одинаково эффективен и в обороне, и в атаке. Он много забивает (для футболиста своего амплуа), раздаёт отличные передачи. Но главное – универсализм. Даже сложно назвать слабую сторону Корентена.
Коман также преимущественно используется в качестве игрока подмены в «Баварии». Но мюнхенцы явно рассчитывают на француза. По слухам, им интересовался «Манчестер Юнайтед», но немецкий клуб не планирует расставаться со своим вингером. К слову, в активе Комана есть уникальное достижение. Он на протяжении восьми сезонов подряд становится чемпионом страны. За это время Коман становился чемпионом Франции с «ПСЖ», чемпионом Италии с «Ювентусом» и чемпионом Германии с «Баварией».
Фото: Kicker, BBC, UEFA