Кто выиграет Лигу чемпионов? Кто выиграет Лигу чемпионов?

Бавария ПСЖ





Флик, Дэвис, Перишич, Гнабри и другие герои, превратившие «Баварию» в главную команду Европы

Минувшим вечером «Бавария» уверенно разобралась с «Лионом» и вышла в финал Лиги чемпионов.

Фото: UEFA