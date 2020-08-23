Мюллер: мы хотим стать королями Европы!

Форвард "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "ПСЖ".

sportsworldghana.com

Напомним, что в случае победы "Бавария" во второй раз в истории станет обладателем требла, выиграв внутренний чемпионат, Кубок страны и Лигу чемпионов. В прошлом дважды это удавалось сделать "Барселоне".



"Это невероятно мотивирует. За относительно небольшой промежуток времени мы во второй раз можем сделать требл. Для многих он может стать первым в карьере. Это будет классный финал с двуми великими командами! Мы хотим стать королями Европы!", - цитирует футболиста пресс-служба немецкого клуба.



Матч "Бавария" - "ПСЖ" пройдет сегодня в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск.