— "Краснодару" было тяжело, будет еще тяжелее в Греции, потому что греки всегда дома играют сильно. Тем более, что им хватит и 1:0, — заявил Селюк в интервью Sport24.
Ответная игра ПАОК — "Краснодар" пройдет 30 сентября в 22:00 по мск в Греции. Победитель пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
Селюк: "Краснодару" было тяжело, будет еще тяжелее в Греции. ПАОКу хватит и 1:0
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что победа "Краснодара" дома над ПАОКом в плей-офф Лиги чемпионов (2:1), может не помочь южанам в выходе в групповой этап турнира.
Фото: Сергей Апенькин/"Чемпионат"
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