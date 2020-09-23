Селюк: "Краснодару" было тяжело, будет еще тяжелее в Греции. ПАОКу хватит и 1:0

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что победа "Краснодара" дома над ПАОКом в плей-офф Лиги чемпионов (2:1), может не помочь южанам в выходе в групповой этап турнира.

Фото: Сергей Апенькин/"Чемпионат"