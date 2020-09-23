— Групповой этап Лиги чемпионов — мечта или цель? Это цель, к которой я стремлюсь всю свою карьеру. И сейчас — наилучший момент для того, чтобы ее достичь. Уверен, что и парни из ПАОКа чувствуют то же самое, — рассказал Классон пресс-службе клуба.
28-летний Классон выступает за "Краснодар" с января 2017 года. В текущем сезоне футболист стал автором двух голов и голевой передачи в пяти матчах чемпионата России.
"Краснодар" обыграл ПАОК в первом матче плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:1. Ответная игра пройдет 30 сентября.
Классон: групповой этап Лиги чемпионов — это цель, к которой я стремлюсь всю свою карьеру
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал, что всю жизнь мечтает сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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