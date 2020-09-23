Классон: групповой этап Лиги чемпионов — это цель, к которой я стремлюсь всю свою карьеру

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал, что всю жизнь мечтает сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"