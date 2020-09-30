— Мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно, а после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, все что у нас есть, ради победы. В принципе все так и получилось, — рассказал Смольников в эфире телеканала "Матч ТВ".
Футболист отметил, что ему трудно описать то, что творилось в раздевалке. Он добавил, что Мурад Мусаев поблагодарил всех за работу, сказав, что они заслужили выход в групповой этап Лиги чемпионов. Мусаев рад, что Лига чемпионов наконец-то пришла в Краснодар.
Напомним, 32-летний Смольников пополнил состав "Краснодара" на правах свободного агента летом текущего года. Именно он стал автором рокового паса, после которого защитник ПАОКа срезал мяч в свои ворота.
Смольников: мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно
Защитник "Краснодара" Игорь Смольников поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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