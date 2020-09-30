Газинский: нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба. И мы это сделали!

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
"Краснодар" впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Об этом стало известно после гостевой победы российского клуба над греческим ПАОК со счетом 2:1. В первом, домашнем матче раунда плей-офф ЛЧ "быки" также были сильнее 2:1. При жеребьевке группового турнира "Краснодар" будет "посеян" из третьей корзины.

Хавбек "быков" Юрий Газинский прокомментировал важнейшую для своего клуба победу.

- Очень жаль, что некоторым российским клубам не удалось пробиться сквозь квалификацию Лиги Европы. Чем больше наших команд в еврокубках, тем лучше. Ну а нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба - выйти в групповой этап Лиги чемпионов. И мы это сделали! - передает слова Газинского "Чемпионат".

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Теги: Лига чемпионов Краснодар
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