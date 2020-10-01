Бывший полузащитник "Краснодара" и эксперт канала "Матч ТВ" Владимир Быстров призвал владельца клуба Сергея Галицкого приобрести забивного нападающего. Быстрову не понравилась игра Маркуса Берга в ответной встрече "быков" с греческим ПАОК.
- Надо отметить, что "Краснодар" играл вдесятером на чужом поле с хорошей командой. Пацаны выдержали, потому что нападающий отсутствовал у "Краснодара". Я просто не понимал, как они забьют те два гола, о которых я говорил перед эфиром. Кабелла в порядке у них. Поэтому, Сергей Николаевич, купите, пожалуйста, нападающего. Такого нападающего, который может принести результат. В Лиге чемпионов Берга будет недостаточно, и мы это видели в игре с ПАОК, - заявил Владимир Быстров в эфире телепрограммы "Все на Матч!".
"Краснодар" впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, после домашней победы 2:1 над греческим ПАОК обыграв его и в гостях с тем же счетом. Первый гол в матче был забит греческим защитником Михайлидисом в свои ворота - на 73 минуте он неудачно срезал прострел Игоря Смольникова. На 77 минуте Эль-Каддури забил головой ответный мяч, но всего через минуту Кабелла установил окончательный счет. Маркус Берг провел на поле полный матч и результативными действиями не отметился.
"Берга будет недостаточно". Быстров призвал Галицкого купить в "Краснодар" нового нападающего
Экс-игрок "Краснодара" и телеэксперт Владимир Быстров раскритиковал действия форварда "быков" Маркуса Берга.
Фото: РИА Новости
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