Как сообщает источник, испанец может пропустить до трёх недель. Таким образом, Коста рискует не сыграть с "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча запланирована на 3 ноября.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний нападающий провел 4 матча и забил 1 гол.
Источник: AS
Нападающий "Атлетико" Диего Коста из-за травмы может пропустить матч с "Локомотивом" в ЛЧ
Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста получил повреждение в матче 6-го тура Ла Лиги с "Сельтой" (2:0).
Фото: ФК "Атлетико"
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