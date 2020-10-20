Семак: не понимаю тех, кто утверждает, что "Зенит" непременно должен побеждать в группе Лиги чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил шансы российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе", - сказал Семак.

В групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21 от России будут выступать "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

В первом туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Брюгге". Встреча пройдет сегодня, 20 октября и начнется в 19:55 мск.

Источник: Sport24 со ссылкой на "РГ"

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Теги: Семак Зенит
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