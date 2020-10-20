"Я тренировался в общей группе и готов на 90 минут и даже больше. "Зальцбург" - яркая, молодая и атакующая команда. Но мы готовы и сделаем все возможное, чтобы у них было не так много возможностей забить, как в последних матчах. Игра будет непростой, но мы полностью сфокусированы", - приводит слова Чорлуки пресс-служба "железнодорожников".
Напомним, что Чорлука несколько дней назад восстановился после травмы.
В текущем сезоне РПЛ 34-летний хорват в составе "Локомотива" провел 10 матчей.
Матч "Зальцбург" - "Локомотив" пройдет 21 октября.
Чорлука заявил, что готов сыграть 90 минут с "Зальцбургом"
Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от предстоящего поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!