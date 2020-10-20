"Манчестер Юнайтед" победил в гостях "ПСЖ" благодаря голу Рэшфорда и другие результаты первого тура ЛЧ

"Барселона" открыла счет в игре против "Ференцвароша" на 27 минуте - это сделал Лионель Месси с 11-метровой отметки. Незадолго до перерыва Фати удвоил счет, а на 52 минуте он же отдал голевой пас на Коутиньо, забившего третий гол. На 68 минуте Пике получил красную карточку, и Харатин с пенальти сумел забить гол престижа - первый в ЛЧ для венгерского клуба. Однако даже в меньшинстве "Барса" легко довела дело до разгрома - в заключительной десятиминутке Педри и Дембеле установили окончательный счет 5:1.
Уже в первой половине первого тайма встречи "РБ Лейпцига" с "Башакшехиром" хозяева обеспечили себе комфортный задел: Анхелино оформил дубль, отличившись на 16-й и на 20-й минутах. Гости же так и не сумели забить свой первый гол в своем первом матче в группе Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1 тур
ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Фернандеш, 23 (пен.), Марсьяль, 55 (автогол), Рэшфорд, 87
ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 86), Кимпембе, Диалло, Флоренци (Дагба, 79), Ди Мария (Сарабия, 86), Гейе (Кин, 46), Данилу, Эррера (Рафинья, 79), Неймар, Мбаппе
Манчестер Юнайтед: Хеа, Линделёф, Туанзебе, Теллес (Погба, 67), Ван-Биссака, Шоу, Фернандеш (Бек, 88), Мактоминай, Фред, Рэшфорд, Марсьяль (Джеймс, 88)
Предупреждения: Неймар, 34, Мактоминай, 36, Туанзебе, 72, Данилу, 84, Кин, 90
Барселона – Ференцварош 5:1
Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Харатин, 70 (пен.), Лопес, 82, Дембеле, 89
Удаление: Пике, 68
РБ Лейпциг – Истанбул Башакшехир 2:0
Голы: Анхелиньо, 16, 20