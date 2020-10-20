"Манчестер Юнайтед" победил в гостях "ПСЖ" благодаря голу Рэшфорда и другие результаты первого тура ЛЧ

В первом туре Лиги чемпионов "МЮ" одолел на выезде "ПСЖ" 2:1, "Барселона" разгромила 5:1 "Ференцварош", а "РБ Лейпциг" уверенно обыграл "Истанбул Башакшехир" - 2:0.

Фото: MUFC