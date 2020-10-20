"Станислав Черчесов - обращаюсь к Вам! Матвей Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарем национальной сборной! Это и тактика, и стратегия, поверьте, тренер…" - написал Губерниев в своем телеграме.
В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Краснодар" на выезде сыграл с "Ренном" вничью - 1:1. 21-летний голкипер "быков" совершил 7 сэйвом в этом поединке.
Отметим, что "Краснодар" провел первую игру в групповом турнире Лиги чемпионов в своей истории.
Губерниев обратился к Черчесову: Сафонов уже сейчас должен быть основным вратарем сборной
Российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова сделать голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова первым номером национальной команды.
Фото: kubnews.ru
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