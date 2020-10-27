- Игра с "Ротором" навела на грустные мысли. Если не можешь дома обыграть последнюю команду РПЛ, то чего ждать от встречи с лучшим клубом Европы? - передают слова Кирьякова "Известия".
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" сыграл гостевую ничью 2:2 с австрийским "Зальцбургом". 27 октября "железнодорожники" в рамках второго тура принимают на своем поле "Баварию", которая в стартовой встрече разгромила 4:0 "Атлетико". Мюнхенский клуб является действующим победителем турнира Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.
Кирьяков: если не обыгрываешь дома последнюю команду РПЛ, чего ждать от встречи с лучшим клубом Европы?
Экс-форвард "Динамо", "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов "Локомотив" - "Бавария".
Фото: ФК "Арсенал"
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