"Что касается больных, ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь.
Малком прилетел для того, чтобы пройти консультацию. Нынешняя травма не имеет никакого отношения к предыдущей. Надеемся, что через пару недель он сможет приступить к занятиям в общей группе", - заявил Семак на пресс-конференции перед матчем с дортмундским клубом.
Напомним, что встреча "Боруссии" и "Зенита" в Лиге чемпионов состоится в среду, 28 октября, на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен голландский судья Бьорн Куйперс.
Семак заявил, что Малком и Азмун не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о том, кто из футболистов петербургского клуба не сможет сыграть в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ с "Боруссией".
Фото: ФК "Зенит"
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