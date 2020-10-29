Вернер: против "Краснодара" было очень тяжело играть

Нападающий "Челси" Тимо Вернер подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Краснодаром".

Фото: ФК "Челси"

Поединок завершился победой лондонской команды со счетом 4:0.



"Первый тайм был для нас действительно тяжелым. Против "Краснодара" было очень тяжело играть, они доставили нам много проблем. Нам немного не повезло, что Жоржиньо не забил пенальти, но после этого мы играли хорошо впереди и играли глубоко позади защитников. В конце концов, мы счастливы, что победили", - приводит слова Вернера пресс-служба "Челси".