Известный актер, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский дал комментарий об игре вратаря "быков" Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
- По мотивам матча "Краснодара" в Лиге чемпионов против "Челси" я скажу одно, и относится это и к профессионалам, и к любителям футбола: не нужно торопиться объявлять преемников Акинфеева. Ну не спешите вы с замечательным вратарем Матвеем Сафоновым, к чему эта суета?
- Конечно, я не злорадствую, очень печально, что он допустил две такие грубейшие ошибки, ну несчастный случай, да. Он очень хороший вратарь, у него и фактура, и талант. Но есть же какие-то абсолютные вершины, и тут торопиться не надо, - цитирует Грушевского Sport24.
"Краснодар" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил на своем поле лондонскому "Челси" со счетом 0:4. Два гола из четырех были забиты после ошибок молодого голкипера черно-зеленых Матвея Сафонова. В первом туре ЛЧ "быки" сыграли на выезде вничью с французским "Ренном" 1:1, Сафонов отразил 6 ударов в створ ворот и был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.
Грушевский - об игре Сафонова в ЛЧ: не нужно торопиться объявлять преемников Акинфеева
Известный пародист Михаил Грушевский прокомментировал игру 21-летнего голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
Фото: УЕФА
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