"Мы должны победить. Это самое главное. С "Брюгге" дома мы должны были играть агрессивнее. Мне не нравится, когда говорят, что проиграли, но смотрелись достойно. По мне лучше выиграть, и пусть это будет недостойно", - сказал Дзюба.
Встреча "Зенит" - "Лацио" пройдет 4 ноября. Начало - в 20:55 мск. Петербургская команда занимает последнее место в группе F.
В первом туре ЛЧ "Зенит" на своем поле проиграл "Брюгге" (1:2), а во втором - на выезде уступил дортмундской "Боруссии" (0:2).
Напомним, что главный тренер "Зенита" Семак также не включил Дзюбу в состав на матч 13-го тура РПЛ с "Химками", который прошел 1 ноября и завершился победой петербургской команды со счетом 2:0.
В текущем сезоне 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.
Источник: Sport24
Дзюба: по мне лучше выиграть, и пусть это будет недостойно
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио".
Фото: ТАСС
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