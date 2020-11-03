Уругвайский форвард получил желтую карточку за то, что подсматривал видео, когда арбитр изучал момент с пенальти в ворота "Атлетико".
Матч "Локомотив" - "Атлетико" завершился вничью со счетом 1:1.
Суарес получил желтую карточку за подглядывание в монитор ВАР
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес был наказан за неспортивное поведение в матче третьего тура Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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