"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов в матче с "Зальцбургом"

Мюнхенская "Бавария" одержала гостевую победу над "Зальцбургом" со счетом 2:6 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Бавария"