4 гола из 6 немецкий клуб забил за последние 15 минут встречи. "Бавария" стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось забить 4 мяча за последние 15 минут.
Напомним, что "мюнхенцы" являются действующим обладателем Лиги чемпионов. После 3-х туров нынешнего розыгрыша еврокубка "Бавария" с 9-ю очками возглавляет группу А, в которой ее соперниками являются мадридский "Атлетико", "Зальцбург" и московский "Локомотив".
Источник: "твиттер" OptaFranz
"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов в матче с "Зальцбургом"
Мюнхенская "Бавария" одержала гостевую победу над "Зальцбургом" со счетом 2:6 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Бавария"
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