Депутат Лебедев: если "Локо" нужны результаты в Лиге чемпионов, пора принимать серьезные решения по Смолову

Депутат Государственной Думы и болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев прокомментировал игру за клуб нападающего Федора Смолова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Смолов ходит пешком по полю, от него уже все устали. Вчера даже трибуны стали скандировать: "Убери Смолова!". И наконец-то тренер решился и сделал это. Мы, конечно, ожидали немного другую замену, но хотя бы убрали Смолова, - сказал Лебедев.

- Мы не знаем всех подводных камней, почему Николич с таким упорством ставит Федора в основу. Но если "Локо" хочет добиться результатов в последних матчах Лиги чемпионов и в предстоящих играх Премьер-лиги, то пора принимать серьезные решения по поводу Смолова. Тем более мы уже откатились из ведущей группы в РПЛ, - передает слова Лебедева Sport24.

В текущем сезоне 30-летний нападающий Федор Смолов провел за "Локомотив" 15 игр - 11 в РПЛ, 3 в Лиге чемпионов и 1 за Суперкубок России. В матчах Российской премьер-лиги 2020/21 форвард отличился 3 забитыми голами. Вторую половину прошлого сезона Смолов провел в аренде в испанской "Сельте" и забил в 14 встречах 2 гола - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны".

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Теги: Локомотив Смолов Лебедев
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